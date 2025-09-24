Иллюстративное фото: в Днепре прогремел взрыв во время угрозы баллистики (GettyImages)

В Украине днем среды, 24 сентября, в ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы баллистики. В Днепре раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ, карту воздушных тревог и Воздушные силы.

Около 10:12 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара в ряде областей. "Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сказано в сообщении. А уже через несколько минут местные СМИ начали сообщать о звуках взрыва в Днепре. Впоследствии Воздушные силы предупредили о разведывательных дронах врага неподалеку от Днепра. "Вражеские разведывательные БпЛА неподалеку от Днепра. Работает ПВО", - сказано в сообщении. По состоянию на 10:20 о пострадавших и разрушениях не сообщалось.