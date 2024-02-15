В Днепре и Запорожье раздались взрывы

Звуки взрывов в Днепре было слышно около 06:15. Спустя примерно десять минут в городе раздались повторные взрывы.

Кроме того, в Запорожье также прогремели взрывы из-за вражеской ракетной атаки. Их также было несколько в промежутке около семи минут.

В командовании Воздушных сил предупреждали о фиксации движения вражеских ракет в направлении Днепра

"Ракета на Днепр... Днепр в укрытие", - предупреждали военные.

Ракетная атака РФ по Украине 15 февраля

Ранее этой ночью в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории РФ был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95 . Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья в Мурманской области.

Также отмечалось, что запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.

Впоследствии стало известно о работе ПВО на подступах к столице . Кроме того, в Киеве раздались взрывы рано утром.