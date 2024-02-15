У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Звуки вибухів у Дніпрі було чути близько 06:15. Через приблизно десять хвилин у місті пролунали повторні вибухи.

Крім того, у Запоріжжі також прогриміли вибухи через ворожу ракетну атаку. Їх також було кілька у проміжку приблизно семи хвилин.

У командуванні Повітряних сил попереджали про фіксацію руху ворожих ракет у напрямку Дніпра

"Ракета на Дніпро... Дніпро в укриття", - попереджали військові.

Ракетна атака РФ по Україні 15 лютого

Раніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області.

Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.

Згодом стало відомо про роботу ППО на підступах до столиці. Крім того, у Києві пролунали вибухи рано-вранці.