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У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи через ракетну атаку росіян (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи вранці 15 лютого під час російської ракетної атаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Звуки вибухів у Дніпрі було чути близько 06:15. Через приблизно десять хвилин у місті пролунали повторні вибухи.

Крім того, у Запоріжжі також прогриміли вибухи через ворожу ракетну атаку. Їх також було кілька у проміжку приблизно семи хвилин.

У командуванні Повітряних сил попереджали про фіксацію руху ворожих ракет у напрямку Дніпра 

"Ракета на Дніпро... Дніпро в укриття", - попереджали військові.

Ракетна атака РФ по Україні 15 лютого

Раніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області.

Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.

Згодом стало відомо про роботу ППО на підступах до столиці. Крім того, у Києві пролунали вибухи рано-вранці.

 

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