ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре и Сумах прозвучали взрывы

Новина українською →
Среда 22 февраля 2023 01:51
В Днепре и Сумах прозвучали взрывы Фото: В Днепре и Сумах прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Днепре и Сумах в ночь на 22 февраля прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Официальной информации о взрывах на данный момент нет.

Напомним, 8 февраля примерно жители Сум слышали взрывы. При этом в Днепропетровской области сообщали о работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Взрыв
NEWS
Общаются как террористы, но на них не обращают внимания: Зеленский о ядерных угрозах Путина
Общаются как террористы, но на них не обращают внимания: Зеленский о ядерных угрозах Путина
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку