В Днепре и Сумах прозвучали взрывы
Фото: В Днепре и Сумах прозвучали взрывы (Getty Images)
В Днепре и Сумах в ночь на 22 февраля прозвучали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Официальной информации о взрывах на данный момент нет.
Напомним, 8 февраля примерно жители Сум слышали взрывы. При этом в Днепропетровской области сообщали о работе ПВО.
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