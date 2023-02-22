В Днепре и Сумах прозвучали взрывы

В Днепре и Сумах в ночь на 22 февраля прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Официальной информации о взрывах на данный момент нет.

Напомним, 8 февраля примерно жители Сум слышали взрывы. При этом в Днепропетровской области сообщали о работе ПВО.

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