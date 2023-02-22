У Дніпрі та Сумах пролунали вибухи
Фото: У Дніпрі та Сумах пролунали вибухи (Getty Images)
У Дніпрі та Сумах у ніч проти 22 лютого пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Супільне".
Тривогу оголошено у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Офіційної інформації про вибухи наразі немає.
Нагадаємо, 8 лютого приблизно жителі Сум чули вибухи. При цьому в Дніпропетровській області повідомляли про роботу ППО.
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