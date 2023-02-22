ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі та Сумах пролунали вибухи

Новость на русском →
Середа 22 лютого 2023 01:51
У Дніпрі та Сумах пролунали вибухи Фото: У Дніпрі та Сумах пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Дніпрі та Сумах у ніч проти 22 лютого пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Супільне".

Тривогу оголошено у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Офіційної інформації про вибухи наразі немає.

Нагадаємо, 8 лютого приблизно жителі Сум чули вибухи. При цьому в Дніпропетровській області повідомляли про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Вибух
NEWS
Спілкуються як терористи, але на них не звертають увагу: Зеленський про ядерні погрози Путіна
Спілкуються як терористи, але на них не звертають увагу: Зеленський про ядерні погрози Путіна
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку