В Днепре вспыхнул пожар в торговом центре

"В Днепре горит один из торговых центров города", - говорится в сообщении.

При этом местные Telegram-каналы пишут о попадании в торговый центр, пожар там вспыхнул после взрывов. По словам местных жителей, в Днепре произошло несколько пожаров в результате атаки.

Жители города призывают не публиковать в сети фото и видео с места инцидента.

Массированная атака

Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.

В Киеве работала ПВО. Уже известно о падении обломков в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно, есть возгорание жилого многоэтажного дома.

Также известно, что по Харькову ударили ракетами. За утро оккупанты уже дважды обстреляли город.

Львов был атакован "шахедами". По словам мэра Андрея Садового, есть "прилет" по критической инфраструктуре, вспыхнул пожар, но другие детали пока неизвестны.