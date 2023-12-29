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В Днепре вспыхнул пожар в торговом центре

Фото: в Днепре вспыхнул пожар в торговом центре (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар в Днепре вспыхнул утром 29 декабря. По предварительной информации, горит один из торговых центров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и "Суспільне".

"В Днепре горит один из торговых центров города", - говорится в сообщении.

При этом местные Telegram-каналы пишут о попадании в торговый центр, пожар там вспыхнул после взрывов. По словам местных жителей, в Днепре произошло несколько пожаров в результате атаки.

Жители города призывают не публиковать в сети фото и видео с места инцидента.

Массированная атака

Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.

В Киеве работала ПВО. Уже известно о падении обломков в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно, есть возгорание жилого многоэтажного дома.

Также известно, что по Харькову ударили ракетами. За утро оккупанты уже дважды обстреляли город.

Львов был атакован "шахедами". По словам мэра Андрея Садового, есть "прилет" по критической инфраструктуре, вспыхнул пожар, но другие детали пока неизвестны.

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