В Днепре работников ТЦК подозревают в избиении военного: что говорит военкомат

В Днепре начали расследование из-за возможного избиения бывшего военного работниками ТЦК. В самом ТЦК уже отреагировали на инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу спецпрокуратуры Восточного региона.

Как отмечается, 8 августа в одном из Telegram-каналов распространили видео, на котором зафиксировано возможное избиение бывшего военнослужащего работниками территориального центра комплектования.

Правоохранители начали расследование для установления обстоятельств инцидента. Возможно открытие отдельного уголовного производства по факту физического сопротивления работникам ТЦК.

Реакция ТЦК

В Днепропетровском областном ТЦК и СП информацию об инциденте назвали манипулятивной.

В ТЦК утверждают, что группа оповещения остановила гражданина, который предоставил свои документы для проверки. Но во время этого якобы к группе подошел неизвестный мужчина в гражданской одежде и состоянии алкогольного опьянения. Он якобы представился действующим военнослужащим, начал оскорблять и провоцировать представителей РТЦК и СП.

"Далее данный гражданин забежал в подъезд, конфликт прекратился, но через 10 минут он вышел в военной форме без знаков различия и продолжил конфликт с военнослужащими ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

По словам представителей ТЦК, в ходе конфликта выяснилось, что мужчина, который провоцировал сотрудников ТЦК, не является действующим военнослужащим и был снят с воинского учета. На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции, продолжаются следственные действия.