ua en ru
Вт, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре раздался взрыв

Днепр, Вторник 23 января 2024 16:12
UA EN RU
В Днепре раздался взрыв Фото: в Днепре раздался взрыв (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 января, в Днепре был слышен звук взрыва. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушное командование "Восток".

По словам местных жителей, сегодня около 16:10 в Днепре был слышен звук взрыва.

Карта воздушных тревог выглядит так:

В Днепре раздался взрыв

Сбитие ракеты

По данным Воздушного командования "Восток", в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск