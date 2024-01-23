В Дніпрі пролунав вибух

Сьогодні, 23 січня, в Дніпрі було чути звук вибуху. Повітряна тривога оголошена на всій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне " та Повітряне командування "Схід" .

За словами місцевих жителів, сьогодні близько 16:10 в Дніпрі було чути звук вибуху.

Карта повітряних тривог наразі виглядає так:

Збиття ракети

За даними Повітряного командування "Схід", в Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 41 ракети.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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