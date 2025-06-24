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Войска РФ утром запустили "Шахеды": в каких регионах предупреждают об опасности

Вторник 24 июня 2025 09:15
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Войска РФ утром запустили "Шахеды": в каких регионах предупреждают об опасности Фото: войска РФ с утра запустили "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром, 24 июня, запустили несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с северного направления. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сначала сообщалось, что угроза применения вражеских БпЛА объявлена для Сумской и Черниговской областей.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ добавили, что несколько групп вражеских беспилотников движутся в небе Черниговской области в юго-западном направлении. Также в 9:08 воздушная тревога была объявлена в Киевской области.

Обстрел Украины в ночь на 24 июня

Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Так, в Харькове пострадали по меньшей мере три человека. Один из ударных беспилотников упал, не разорвавшись, также зафиксированы взрывы в Немышлянском и Салтовском районах города.

Кроме того, ночью россияне атаковали Сумскую область. Известно, что погибли три человека - мужчина, женщина и восьмилетний мальчик. Разрушены и повреждены дома, на месте попадания вспыхнул пожар.

Утром в Воздушных силах сообщили, что всего врагом было запущено 97 дронов-камикадзе, большинство из них ликвидированы силами ПВО. К отражению вражеских атак привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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