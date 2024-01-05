Две волны обстрелов: что известно об атаках "Шахедов" этой ночью

Российская армия вечером 4 января и ночью 5 января снова выпустила по Украине дроны-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в нескольких областях, но есть попадания.

Что известно о последствиях ночных атак - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима, главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, начальника Совета обороны Кривого Года Александра Вилкула, главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, заявление спикера Сил обороны юга Наталии Гуменюк, спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Telegram-каналы Воздушных сил ВСУ и Командования Объединенных сил ВСУ.

Две волны атак

О том, что россияне выпустили "Шахеды", стало известно накануне вечером. Они двигались с юго-восточного и северного направлений.

Как сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, этой ночью было две волны атак. Известно, что вторую волну дронов оккупанты запустили под утро с того же направления. Спикер Воздушных сил уточнил, что дроны летели по траектории вдоль границы с Молдовой. Он не назвал точное количество беспилотников, запущенных РФ, но сказал о "несколько десятков".

По словам Гуменюк, противовоздушная оборона сбила не менее 10 "Шахедов", но есть попадания. Между тем, Объединенные силы ВСУ отмечают, что на севере Украины ночью и утром сбили 6 дронов, 4 из них уничтожили мобильные огневые группы.

Где работала ПВО и какие последствия

Днепропетровская область. Сообщается, что в регионе сбили 6 дронов-камикадзе. Все в Криворожском районе. Обломки сбитого дрона упали на территорию неработающего предприятия. Пострадавших нет.

Черкасская область. Во время последних атак было уничтожено 5 "Шахедов". В результате боевой работы никто не пострадал. Но из-за падения обломков повреждены линии электропередач. Без света три населенных пункта, еще два - частично.

Херсонская область. В регионе сбили 4 "Шахеда". Также тремя "Шахедами" оккупанты ударили по Высокому Тягинской общины. Под ударом были административное здание и модульный городок. Пострадали по меньшей мере семь человек, в том числе 14-летний подросток. 50-летний мужчина был госпитализирован.

Николаевская область. В регионе тоже работала ПВО. В Баштанском районе было попадание беспилотника на территории агропредприятия, которое было оперативно ликвидировано. Также поврежден детский сад, дом культуры и частные дома. Обошлось без пострадавших.

Последние атаки врага

Россияне 29 декабря выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. "Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях.

2 января оккупанты повторили масштабный обстрел. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".

Британская разведка считает, что россияне изменили подход к массированным атакам. Теперь враг больше сосредотачивается на ударах по оборонным объектам, чем на энергетике.