ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Днепр, Четверг 30 октября 2025 21:08
UA EN RU
В Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики Иллюстративное фото: жители Днепра услышали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре сегодня, 30 октября, вечером местные жители услышали взрывы. В Днепропетровской области была объявлена угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и "Суспільне Дніпро".

Тревогу в Днепропетровской области объявили, поскольку существовала угроза применения баллистических ракет с юго-восточного направления.

После этого Воздушные силы зафиксировали в Днепропетровской области скоростную цель, которая летела в сторону Каменского.

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Массированный удар 30 октября

Напомним, российские оккупанты сегодня, 30 октября, массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками.

Во время обстрела враг, в частности, использовал пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Их запускали с территории Ростовской области.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, такие ракеты сбить не удалось.

Также россияне ударили по Украине четырьмя аэробаллистическими ракетами "Кинжал", которые запускали истребители МиГ-31К.

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас у Украины есть только два типа систем противовоздушной обороны, которые способны сбивать баллистические ракеты. Речь о Patriot и SAMP/T.

Как недавно объявил президент Украины Владимир Зеленский, Украина хочет заключить контракт с производителем Patriot на 25 таких систем.

Глава украинского государства призвал союзников, чтобы те уступили Украине очередь на системы, чтобы их можно было доставить быстрее. Он обратил внимание, что, к счастью, такие батареи другим странам не нужно использовать так, как их использует Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Днипро Война в Украине Воздушная тревога Ракетный удар
Новости
Дело Кудрицкого. Как экс-глава "Укренэрго" оказался в суде и в чем его подозревают
Дело Кудрицкого. Как экс-глава "Укренэрго" оказался в суде и в чем его подозревают
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине