В Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

В Днепре сегодня, 30 октября, вечером местные жители услышали взрывы. В Днепропетровской области была объявлена угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и " Суспільне Дніпро ".

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

После этого Воздушные силы зафиксировали в Днепропетровской области скоростную цель, которая летела в сторону Каменского.

Массированный удар 30 октября

Напомним, российские оккупанты сегодня, 30 октября, массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками.

Во время обстрела враг, в частности, использовал пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Их запускали с территории Ростовской области.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, такие ракеты сбить не удалось.

Также россияне ударили по Украине четырьмя аэробаллистическими ракетами "Кинжал", которые запускали истребители МиГ-31К.

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас у Украины есть только два типа систем противовоздушной обороны, которые способны сбивать баллистические ракеты. Речь о Patriot и SAMP/T.

Как недавно объявил президент Украины Владимир Зеленский, Украина хочет заключить контракт с производителем Patriot на 25 таких систем.

Глава украинского государства призвал союзников, чтобы те уступили Украине очередь на системы, чтобы их можно было доставить быстрее. Он обратил внимание, что, к счастью, такие батареи другим странам не нужно использовать так, как их использует Украина.