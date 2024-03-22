В Днепре проблемы со светом и водой, людей просят сделать запасы

В Днепре наблюдаются проблемы со светом после масштабной ночной атаки. Также есть перебои с водоснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook.
"В связи с недостаточностью энергоснабжения могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города (условно Рабочая, Фабра и т.д.)", - отметил городской голова.
По его словам, к 21:00 городской водоканал должен ликвидировать последствия и возобновить водоснабжение.
Жителей Днепра просят совершить небольшой запас воды.
В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.
Под ударом врага была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС, на Запорожской АЭС есть угроза полного обесточивания. Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.
Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.
В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны. Где ввели отключение света - узнайте по ссылке.
Детальнее о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.
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