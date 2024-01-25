Корректировщиков ударов РФ по энергообъектам Харькова и Славянска отправили в тюрьму

Два информатора российских оккупантов, корректировавших вражеские ракетно-артиллерийские удары по инфраструктуре и энергообъектам Харькова и Славянска, получили тюремные сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Отмечается, что, прежде всего, речь идет о российских ударах по социальным учреждениям и, в частности, по электроподстанции в этих городах.

В спецслужбе отметили, что к тюремному заключению фигуранты были приговорены благодаря доказательной базе СБУ. Предатели были задержаны в результате контрдиверсионных мер на территории восточных областей.

Суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

"Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил одному из них 10 лет тюрьмы, другому - 8 лет заключения", - рассказали в СБУ.

Как действовали предатели

Один из приспешников противника передавал "связному" - представителю "народной милиции" "ДНРовцев" - разведданные о геолокации и техническом состоянии энергогенерирующих предприятий Харькова.

Второй информатор врага направлял российской спецслужбе координаты действующих объектов энергетической инфраструктуры Славянска, а также собирал сведения о местах временного базирования и перемещения ВСУ по территории города.

Оба злоумышленника попали в поле зрения оккупантов из-за прокремлевской "активности" в запрещенных соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", рассказали в СБУ.

В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, которые использовались для коммуникации с ФСБ РФ. Также у одного из них обнаружен черновик заявления, где он просил принять его в ряды российских оккупационных группировок.

Задержание предателей и коллаборантов

Напомним, в середине января стало известно о задержании правоохранителями агента военной разведки России. Местный охранник детсада корректировал ракетные атаки РФ по Запорожью.

Также перед этим сообщалось, что СБУ задержала наемника ПИК "Вагнера", готовившего удары РФ, целью которых было оставить Киев без света.

Ранее в Николаеве была задержана женщина, которая по заказу ГРУ РФ занималась дискредитацией украинских войск. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В конце декабря 2023 года в суд передали дело корректировщика российского удара по Краматорску 27 июня. Ему грозит пожизненное заключение.