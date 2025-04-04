В Днепре во время ночной атаки дронов было повреждено здание областного совета (фото)

"Главное, что обошлось без погибших. А все изуродованное мы восстановим, отремонтируем, приведем в порядок", - написал Лукашук.

По его словам, соответствующие службы Днепропетровского областного совета прилагают все усилия, чтобы оперативно устранить последствия удара и обеспечить бесперебойную работу ДОР.

Фото: поврежденное здание областного совета в Днепре (t.me/mykola_lukashuk)

Ночная атака дронов

Украина подвергается постоянным террористическим атакам со стороны Российской Федерации. Почти каждый вечер российская армия запускает по стране десятки ударных дронов.

В частности, вчера вечером под прицелом оккупантов оказались Харьков, Запорожье и Днепр.

Сначала вражеские дроны массово атаковали Харьков, там зафиксировано несколько попаданий в разные районы. Также уже известно о пяти погибших и более 30 раненых в результате дронового удара.

По данным Воздушных сил, в ночь на 4 апреля оккупанты выпустили 78 беспилотников.

Силы противовоздушной обороны сбили 42 дрона. ПВО работала на севере, востоке и в центре страны.