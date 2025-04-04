У Дніпрі під час нічної атаки дронів було пошкоджено будівлю обласної ради (фото)

"Головне, що минулося без загиблих. А все понівечене ми відновимо, відремонтуємо, приведемо до ладу", - написав Лукашук.

За його словами, відповідні служби Дніпропетровської обласної ради докладають усіх зусиль, аби оперативно усунути наслідки удару та забезпечити безперебійну роботу ДОР.

Фото: пошкоджена будівля обласної ради у Дніпрі (t.me/mykola_lukashuk)

Нічна атака дронів

Україна піддається постійним терористичним атакам зі сторони Російської Федерації. Майже кожного вечора російська армія запускає по країні десятки ударних дронів.

Зокрема, вчора ввечері під прицілом окупантів опинились Харків, Запоріжжя та Дніпро.

Спочатку ворожі дрони масово атакували Харків, там зафіксовано декілька влучань у різні райони. Також вже відомо про п'ять загиблих та понад 30 поранених внаслідок дронового удару.

За даними Повітряних сил, в ніч на 4 квітня окупанти випустили 78 безпілотників.

Сили протиповітряної оборони збили 42 дрони. ППО працювала на півночі, сході та в центрі країни.