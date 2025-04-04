В Харькове возросло количество жертв после дроновой атаки РФ

Вечером четверга, 3 апреля, российская армия нанесла масштабную дроновую атаку по городу Харьков. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

По словам Синегубова, количество погибших в результате вражеской атаки на Харьков растет.

"В больнице умер 88-летний мужчина, который был доставлен медиками в крайне тяжелом состоянии. Соболезнования родным и близким", - написал Синегубов.

Таким образом количество жертв возросло до 5 человек, еще 32 были ранены.

Ночная атака по Харькову

Вечером четверга, 3 апреля, Украина традиционно оказалась под дроновой атакой со стороны Российской Федерации. Россияне применили новую тактику обстрелов, выбирая один город и перегружая там ПВО.

Вчера целью врага были Харьков, Днепр и Запорожье. Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.

По состоянию на утро пятницы, 4 апреля, сообщалось о четырех погибших в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал о по меньшей мере двух ударах в Новобаварском районе. Было попадание по двухэтажному дому и по многоквартирному.