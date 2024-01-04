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В Каневе вспыхнул мощный пожар на заводе (видео)

Канев, Четверг 04 января 2024 12:35
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В Каневе вспыхнул мощный пожар на заводе (видео) Фото: в Каневе горит сырзавод (facebook.com/DSNSCHERKASY)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул сегодня, 4 января, в городе Канев Черкасской области. Там горит завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Черкасской области и местные Telegram-каналы.

Спасатели сообщают, что сегодня утром получили сообщение о пожаре на территории одного из предприятий в городе Канев.

Бойцы ГСЧС установили, что огонь охватил крышу, площадь пожара достигает около 200 квадратных метров. Объявлен повышенный номер вызова. Пожар пытаются ликвидировать.

Местные Telegram-каналы пишут, что в Каневе горит сырзавод. Причина возгорания пока неизвестна.

На опубликованных в соцсетях кадрах можно заметить, что пожар достаточно мощный и сопровождается черным дымом. Он виден из разных районов города.

Напомним, недавно в Шевченковском районе Киева горело общежитие. Пожар вспыхнул на улице Лукьяновская.

Кроме того, в Дарницком районе Киева горел склад со стройматериалами. Пожар был мощным.

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ГСЧС Пожар Черкасская область
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