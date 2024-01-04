В Каневе вспыхнул мощный пожар на заводе (видео)

Мощный пожар вспыхнул сегодня, 4 января, в городе Канев Черкасской области. Там горит завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Черкасской области и местные Telegram-каналы.

Спасатели сообщают, что сегодня утром получили сообщение о пожаре на территории одного из предприятий в городе Канев.

Бойцы ГСЧС установили, что огонь охватил крышу, площадь пожара достигает около 200 квадратных метров. Объявлен повышенный номер вызова. Пожар пытаются ликвидировать.

Местные Telegram-каналы пишут, что в Каневе горит сырзавод. Причина возгорания пока неизвестна.

На опубликованных в соцсетях кадрах можно заметить, что пожар достаточно мощный и сопровождается черным дымом. Он виден из разных районов города.