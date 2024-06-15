Проезд для учащихся в общественном транспорте Киева: нужно ли платить за билет летом
Проезд для учащихся в общественном транспорте будет платным с 1 июля по 31 августа. В период каникул скидка по проездным составит 75%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранс".
Так, согласно решению Киевсовета, безвозмездный проезд и проезд с частичной оплатой предоставляется столичным учащимся заведений общего среднего образования только в период учебного года и период годового оценивания - с 1 сентября по 1 июля следующего года.
Кроме того, согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений города Киева.
Как приобрести проездной билет со скидкой
Как объясняют в "Киевпасстрансе", чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение "Киев Цифровой", необходимо:
- добавить учащийся билет к аккаунту, введя номер ученического билета и пин-код;
- нажать "Купить проездной".
При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, расположенный под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать «Пополнить». Для учащихся билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца.
Также можно приобрести на учащийся одноразовые поездки, но в этом случае отдельные скидки для учащихся не предусмотрены.
Пополнение ученического
Пополнить ученический, кроме того, можно:
- в кассах КП "Киевский метрополитен" ("Выдубичи 1", "Почайна 1", "Вокзальная"),
- на сайте и в приложении EasyPay,
- на сайте КП "ГИВЦ".
Проезд в Украине
Также накануне мы рассказывали цены на проезд в городском транспорте в Киеве.
Кроме того, ранее сообщалось, о стоимости цен на проезд в городском транспорте Львова.
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