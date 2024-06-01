Проезд в городском транспорте Львова: сколько стоят билеты и где их купить

Жители и гости Львова для быстрого перемещения по городу могут воспользоваться разными видами транспорта. Стоимость проезда зависит от способа расчета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Тарифы на проезд

Тариф на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах в городе одинаков и составит:

при оплате "ЛеоКарт" - 13 грн за одну поездку;

при условии оплаты банковской картой – 15 грн за одну поездку;

при оплате наличными - 20 грн за одну поездку.

Стоит отметить, что самым дешевым проезд по городу будет с использованием "Леокарт".

Также есть возможность воспользоваться месячным абонементом для поездок по трамваям и троллейбусам, цена которого будет составлять:

для предприятий и организаций – 500 грн;

обычный проездной – 430 грн;

студенческий проездной – 215 грн.

При покупке электронного проездного билета на 30 дней, цена обычного и студенческого будет составлять 420 и 210 грн соответственно.

Отдельная оплата за габаритный багаж

В частности, в ЛКП "Львовавтодор" напоминают пассажирам, что за перевозку габаритного груза в общественном транспорте также необходимо платить.

Стоимость такого дополнительного билета при безналичной оплате составляет 13 грн, а при оплате наличными у водителя - 20 грн.

Как приобрести и пополнить "ЛеоКарт"

Как отмечают во Львовском городском совете, общие карты сейчас можно приобрести и пополнить в 76 пунктах продаж - киосках "Интерпресс" и терминалах EasyPay на основных остановках транспорта.

Одновременно можно купить неограниченное количество карт. При этом не требуется никаких документов, удостоверяющих личность или другие идентификационные данные покупателя.

Цена карты составляет 60 гривен, однако для льготников, которые живут, учатся или работают на территории Львовской МТГ, такие карты производят бесплатно.