В Днепре коммунальщики продолжают ликвидировать последствия ракетного удара

КП "Жилсервис-5" насчитали 14 пострадавших домов (обслуживаемых предприятием). Там более 430 выбитых окон, 5 изуродованных кровель и повреждены трубы отопления.

"Пока делаем замеры в тех квартирах, где выбиты окна, затягиваем их пленкой. У кого окна деревянные и не пострадала рама, то там оперативно вставляем новое стекло. В то же время работает аварийная служба, которая возобновляет отопление в домах, потому что из-за ракетного удара мы обнаружили, что на крышах были повреждены трубы отопления и у некоторых жильцов в квартирах снесло батареи. К концу дня эти работы завершим. Помимо этого, мы насчитали пять поврежденных кровель, две из которых уже восстанавливаем, к другим возьмемся в ближайшее время. поврежденных кровель - около 2,5 тыс. кв. м", - сообщил главный инженер предприятия Александр Степаненко.