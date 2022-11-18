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В Днепре коммунальщики продолжают ликвидировать последствия ракетного удара

Фото: в Днепре коммунальщики продолжают ликвидировать последствия ракетного удара (пресс-служба горсовета)
Автор: Сергей Новиков

В Днепре городские коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия ракетного удара, нанесенного российскими террористами 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета.

КП "Жилсервис-5" насчитали 14 пострадавших домов (обслуживаемых предприятием). Там более 430 выбитых окон, 5 изуродованных кровель и повреждены трубы отопления.

"Пока делаем замеры в тех квартирах, где выбиты окна, затягиваем их пленкой. У кого окна деревянные и не пострадала рама, то там оперативно вставляем новое стекло. В то же время работает аварийная служба, которая возобновляет отопление в домах, потому что из-за ракетного удара мы обнаружили, что на крышах были повреждены трубы отопления и у некоторых жильцов в квартирах снесло батареи. К концу дня эти работы завершим. Помимо этого, мы насчитали пять поврежденных кровель, две из которых уже восстанавливаем, к другим возьмемся в ближайшее время. поврежденных кровель - около 2,5 тыс. кв. м", - сообщил главный инженер предприятия Александр Степаненко.

Напомним, 17 ноября утром россияне нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Днепре. Там вспыхнул сильный пожар.

Подробнее о ситуации в регионах - читайте в нашем материале.

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