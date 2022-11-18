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У Дніпрі комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару

Фото: у Дніпрі комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару (прес-служба міськради) 
Автор: Сергей Новиков

У Дніпрі міські комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару, якого російські терористи завдали 17 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради.

КП "Жилсервіс-5" нарахували 14 постраждалих будинків (ті, які обслуговує це підприємство). Там понад 430 вибитих вікон, 5 понівечених покрівель та пошкоджені труби опалення.

"Наразі робимо заміри в тих квартирах, де вибиті вікна, затягуємо їх плівкою. У кого вікна дерев’яні та не постраждала рама, то там оперативно вставляємо нове скло. Водночас працює аварійна служба, яка відновлює опалення у будинках, бо через ракетний удар ми виявили, що на дахах були пошкоджені труби опалення і у деяких мешканців у квартирах позносило батареї. До кінця дня ці роботи завершимо. Крім цього, ми нарахували п’ять пошкоджених покрівель, дві з яких вже відновлюємо, до інших візьмемося найближчим часом. Загальна площа пошкоджених покрівель - близько 2,5 тис. кв. м", - повідомив головний інженер підприємства Олександр Степаненко.

Нагадаємо, 17 листопала вранці росіяни завдали ракетного удару по одному з підприємств у Дніпрі. Там спалахнула сильна пожежа.

Докладніше про ситуацію в регіонах - читайте у нашому матеріалі.

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