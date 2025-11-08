В Днепре дрон попал в многоэтажку: разрушены квартиры, есть пострадавшие

В Днепре вследствие попадания вражеского беспилотника повреждена многоэтажка, пострадали несколько квартир, возник пожар. По предварительным данным, 7 человек получили травмы, среди них двое детей — 2 и 13 лет.

Кроме того, в Самаровском районе загорелся частный дом, а в Павлограде были слышны громкие взрывы, в результате чего поврежден местный магазин. В Синельниковском районе также зафиксированы разрушения инфраструктуры.

Городской глава Днепра Борис Филатов в сети Facebook отметил, что в городе продолжается спасательная операция, однако из-за продолжающихся обстрелов и действия сигнала воздушной тревоги точное количество погибших и раненых определить пока невозможно.

Так же, по утверждению Филатова, сложно оценить масштабы разрушений имущества; всем, кому необходимо временное убежище, рекомендовано обращаться в 130-ю школу.

Обстрел Украины в ночь на 8 ноября: что известно

В ночь на 8 ноября российские силы нанесли удары по Украине с использованием ударных беспилотников, крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Кинжал».

Согласно мониторинговым каналам, дважды за ночь были замечены в воздухе МиГи, участвовавшие в атаках. Основными целями врага стали энергетическая инфраструктура и населённые пункты, что привело к экстренным отключениям света в ряде областей.

Сообщения от энергетиков поступали около часа ночи: в Киеве, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Аналогичные меры приняты в Сумской области.

В Минэнерго отметили, что такие отключения продлятся до стабилизации энергосистемы, поскольку российская атака была направлена на критическую инфраструктуру.