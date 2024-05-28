В Днепре мужчина сбежал из авто сотрудников ТЦК: в военкомате отреагировали

В военкомате напомнили, что в соцсетях распространяется видео, на котором мужчина вылазит из автомобиля ТЦК через окно, забирает свой велосипед из багажника и сбегает.

Этот инцидент произошел сегодня, 28 мая. Военнослужащие установили, что мужчина не обновил свои данные в ТЦК и ему предложили проехать для этого в военкомат. Также там могли привлечь его к административной ответственности за нарушение законодательства о военном учете.

"После того, как этот гражданин сел в салон автомобиля, его поведение стало неадекватным, он начал вылезать в открытое окно автомобиля, эмоционально звал прохожих помочь ему оставить авто - без объяснений причин такой реакции", - уточнили в военкомате.

Там также подчеркнули, что по отношению к мужчине "не применяли меры психологического или физического давления".