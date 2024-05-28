У Дніпрі чоловік втік із авто співробітників ТЦК: у військкоматі відреагували

У військкоматі нагадали, що в соцмережах поширюється відео, на якому чоловік вилазить із автомобіля ТЦК через вікно, забирає свій велосипед із багажника та втікає.

Цей інцидент трапився сьогодні, 28 травня. Військовослужбовці встановили, що чоловік не оновив своїх даних у ТЦК і йому запропонували проїхати для цього у військкомат. Також там могли притягнути його до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про воєнний облік.

"Після того, як цей громадянин сів у салон автомобіля, його поведінка стала неадекватною, він почав вилазити у відкрите вікно автомобіля, емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто – без пояснень причин такої реакції", – уточнили у військкоматі.

Там також наголосили, що стосовно чоловіка "не вживали заходів психологічного чи фізичного тиску".