В Одесской области сотрудники ТЦК сутки удерживают главреда "Экономической правды"

Об этом заявила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Украинскую правду ".

"По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи", - рассказала она.

По ее словам, около суток о местонахождении Денкова не было информации.

О том, что главред "Экономической правды" находится в ТЦК Белгород-Днестровского стало известно только после того, как его родители подали заявление в полицию на розыск.