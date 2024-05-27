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В Одесской области сотрудники ТЦК сутки удерживают главреда "Экономической правды"

Белгород-Днестровский, Понедельник 27 мая 2024 17:25
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В Одесской области сотрудники ТЦК сутки удерживают главреда "Экономической правды" Иллюстративное фото: в ТЦК удерживают главреда "Экономической правды" (кадр видео)
Автор: Иван Носальский

В Белгород-Днестровском Одесской области сотрудники территориального центра комплектования "задержали" главного редактора издания "Экономическая правда" Дмитрия Денкова.

Об этом заявила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

"По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи", - рассказала она.

По ее словам, около суток о местонахождении Денкова не было информации.

О том, что главред "Экономической правды" находится в ТЦК Белгород-Днестровского стало известно только после того, как его родители подали заявление в полицию на розыск.

Скандалы с ТЦК

Напомним, на фоне мобилизации в Украине, которая стартовала после начала полномасштабного вторжения, регулярно происходят скандалы с участием сотрудников ТЦК.

В частности, уже неоднократно было известно о случаях "задержания" военнообязанных мужчин и их доставки в территориальные центры комплектования и соцподдержки.

Юристы подчеркивают, что у сотрудников военкомата нет такого права.

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