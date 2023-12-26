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В Днепре мужчина хотел взорвать гранату в доме с детьми

Днепр, Вторник 26 декабря 2023 16:29
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В Днепре мужчина хотел взорвать гранату в доме с детьми Фото: В Днепре задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в доме с малолетними детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.

"В ходе полицейской спецоперации в Днепре задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату", - сообщили правоохранители.

По их данным, сообщение о происшествии поступило в полицию вчера около 22:00 вечера. В результате действий спецназовцев мужчину разоружили и задержали.

Им оказался местный житель 27 лет. Во время спецоперации у него изъяли гранату Ф-1.

в ходе полицейской спецоперации в днепре задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату

"Во время последующего обыска в помещении обнаружили еще четыре гранаты и дымовые шашки. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Правоохранители сообщили, что кроме подозреваемого в доме также находились маленькие дети двух и четырех лет. В ходе спецоперации их через окно передали сотрудникам полиции.

"Никто из людей не пострадал", - добавили работники Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в середине ноября в Полтавской области в Кременчуге мужчина пришел в военкомат с гранатой и угрожал взорвать ее.

Перед этим в октябре под Черкассами мужчина устроил настоящий боевик - злоумышленник стрелял в правоохранителей, ранив одного из них, после чего забаррикадировался в доме и угрожал гранатой.

Напомним также, РБК-Украина писало о том, что мужчина в Одесской области во время конфликта бросил в микроавтобус взорвавшуюся гранату. В результате инцидента были пострадавшие.

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