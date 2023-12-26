У Дніпрі чоловік хотів підірвати гранату в будинку з дітьми

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будинку з малолітніми дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.

"В ході поліцейської спецоперації у Дніпрі затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату", - повідомили правоохоронці.

За їх даними, повідомлення про подію надійшло до поліції вчора близько 22:00 вечора. В результаті дій спецпризначенців чоловіка роззброїли та затримали.

Ним виявився місцевий житель 27 років. Під час спецоперації в нього вилучили гранату Ф-1.

"Під час подальшого обшуку у приміщенні виявили ще чотири гранати та димові шашки. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

Правоохоронці повідомили, що крім підозрюваного, у будинку також перебували маленькі діти двох та чотирьох років. Під час спецоперації їх через вікно передали працівникам поліції.

"Ніхто з людей не постраждав", - додали працівники Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що в середині листопада в Полтавській області в Кременчуці чоловік прийшов у військкомат з гранатою, та погрожував підірвати її.

Перед цим у жовтні під Черкасами чоловік влаштував справжній бойовик - зловмисник стріляв у правоохоронців, поранивши одного з них, після чого забарикадувався у будинку та погрожував гранатою.

Нагадаємо також, РБК-Україна писало про те, що чоловік в Одеській області під час конфлікту кинув у мікроавтобус гранату, яка вибухнула. Внаслідок інциденту були постраждалі.

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