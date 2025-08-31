В Днепре были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги

"В Днепре слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 16:17.

После этого был слышен повторный взрыв. Что стало причиной, пока неизвестно. Однако отметим, что около часа назад Воздушные силы ВСУ информировали об активности авиации противника на востоке.

"Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения", - писали военные.

Где объявили тревогу

По состоянию на 16:28 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Черниговской и Сумской областях.