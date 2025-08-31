У Дніпрі було чути вибухи на тлі повітряної тривоги

Обстріли Дніпра

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Дніпро та Дніпропетровську область, застосовуючи для атаки дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, в ніч на 29 серпня ворог атакував Дніпро безпілотниками. В результаті обстрілу виникли пожежі, а також були пошкоджені інфраструктурний об'єкт і пожежна частина. Двоє людей постраждали.

Більш того, в ніч на 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Дніпропетровській області - на регіон летіли дрони і ракети. В результаті обстрілу в Дніпрі та Павлограді були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, на них виникли пожежі.

Крім цього, в Дніпрі загорілися приватний будинок і господарська будівля.