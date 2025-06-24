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Лунный календарь для огородника на июль 2025 года: все дела для каждого дня

Вторник 24 июня 2025 13:52
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Лунный календарь для огородника на июль 2025 года: все дела для каждого дня Когда сажать растения в июле - благоприятные дни (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Июль - это горячая пора не только по температуре, но и по количеству дел на участке. От сбора урожая до посева, от полива до обрезки - каждый день приносит новые задачи.

РБК-Украина предлагает удобный календарь садово-огородных работ, адаптированный под фазы Луны.

1 июля 2025 года, вторник

Не стоит сажать овощи и пересаживать плодовые деревья. Можно высаживать декоративные растения, в частности жимолость и шиповник. Рекомендуется посадка вьющихся цветов и кошение травы.

2 июля 2025 года, среда

Благоприятное время для посадки цветов и закладки семян на хранение. Хорошо удается посадка косточковых фруктовых деревьев. Полезно заняться поливом, кошением и комнатными растениями.

3 июля 2025 года, четверг

Продолжается благоприятный период для посадки цветов и закладки семян. Стоит посадить косточковые деревья и полить грядки. Хорошо обрезать цветы для букетов и ухаживать за клумбами.

4 июля 2025 года, пятница

Отличное время для посадки капусты, помидоров, огурцов, перца и тыквы. Не рекомендуется размножение растений корнями. Можно рыхлить почву, удобрять, поливать и бороться с вредителями.

5 июля 2025 года, суббота

Можно сажать овощные культуры, как и накануне. Стоит внести удобрения и обработать растения от вредителей. Не рекомендуется сажать деревья и собирать лекарственные травы.

6 июля 2025, воскресенье

Продолжаем посадку капусты, томатов, огурцов и тыквы. Проводим подкормки, обработки от вредителей и полив. Избегайте сбора трав и размножения растений.

7 июля 2025, понедельник

Время для посадки быстрорастущих культур: зелени, чеснока, перца, лекарственных трав. Рекомендуется собирать ягоды, овощи, семена и срезать цветы. Хорошо приживаются комнатные растения.

8 июля 2025 года, вторник

Продолжаем сажать зелень, пряные травы и землянику. Собираем урожай и цветы для сушки. Домашние цветы, высаженные в этот день, быстро зацветают.

9 июля 2025 года, среда

Время для пересадки плодовых деревьев и кустов: слив, груш, смородины. Стоит рыхлить землю и делать прививки. Попробуйте составить букеты из только что собранных цветов.

10 июля 2025 года, четверг

Полнолуние - не сажаем и не сеем. Это день отдыха от садово-огородных дел.

Лунный календарь для огородника на июль 2025 года: все дела для каждого дняИюль - самый горячий во всех смыслах огородный месяц (фото: Freepik)

11 июля 2025 года, пятница

Рекомендуется пересаживать деревья и кустарники. Также стоит рыхлить почву, вносить удобрения, прививать растения. Хороший день для кошения травы.

12 июля 2025 года, суббота

Посевы не рекомендуются. Можно собирать корнеплоды, косить траву, проводить обработку растений и обрезку. Также эффективна прополка и прищипывание.

13 июля 2025 года, воскресенье

Аналогично предыдущему дню - не сеем, а обрабатываем. Стоит собирать урожай, ухаживать за деревьями. Отличное время для дезинфекции и обрезки.

14 июля 2025, понедельник

Можно сажать сельдерей, редис и луковичные растения. Время готовить варенье и соленья. Полив и удобрения будут очень эффективными.

15 июля 2025 года, вторник

Продолжается хороший период для посадки корнеплодов и прививки. Стоит культивировать грядки и обильно полить растения. Также хорошее время для консервации.

16 июля 2025 года, среда

Не сажаем и не сеем. Зато можно готовить почву, уничтожать вредителей и мульчировать. Собираем урожай и сушим лекарственные травы.

17 июля 2025, четверг

Посевы и посадки не желательны. Займитесь борьбой с сорняками и мульчированием. Время для сбора фруктов, ягод и сушки овощей.

18 июля 2025 года, пятница

Сажаем корнеплоды, клубневые и лук. Также обрезаем деревья и кусты для омоложения.

19 июля 2025 года, суббота

Посадка корнеплодов и луковых культур будет успешной. Рекомендуется обрезка плодовых деревьев.

20 июля 2025, воскресенье

Не стоит сажать травянистые культуры. Займитесь прополкой, покосом и сбором лекарственных растений. Хороший день для мульчирования.

Лунный календарь для огородника на июль 2025 года: все дела для каждого дняВ июле уже собирают урожай многих растений (фото: Freepik)

21 июля 2025 года, понедельник

Посадки не желательны. Проводите очистку грядок, уничтожение вредителей и сбор урожая. Эффективна борьба с сорняками.

22 июля 2025 года, вторник

Хороший день для сбора зелени и лекарственных трав. Заготавливайте продукты, которые не хранятся долго. Хорошо удается консервация.

23 июля 2025 года, среда

Продолжается период для сушки и сбора зелени. Занимайтесь консервацией, ведь это лучшее время для этого. Удачный момент для сушки трав.

24 июля 2025 года, четверг

Новолуние - посевы и посадки под запретом. Лучше воздержаться от активных действий.

25 июля 2025 года, пятница

Посевы овощей не рекомендованы, зато хорошо приживаются кусты и деревья. Стоит собрать фрукты, высушить травы и провести покос. Можно бороться с вредителями и мульчировать почву.

26 июля 2025 года, суббота

Повторяются условия предыдущего дня: кусты, деревья и сбор урожая. Рекомендуется покос и заготовка семян. Хорошее время для травяной сушки.

27 июля 2025, воскресенье

Не стоит сажать овощи или деревья на урожай. Хорошо приживаются декоративные кусты, жимолость и шиповник. Рекомендуется посадка вьющихся цветов и покос травы.

28 июля 2025 года, понедельник

Избегайте пересадки плодовых растений. Хорошо удается посадка декоративных культур и покос. Можно высевать цветочные вьющиеся культуры.

29 июля 2025 года, вторник

Отличный день для посадки цветов, а также закладки семян. Сажайте косточковые деревья и поливайте растения. Ухаживайте за цветами и комнатными растениями.

30 июля 2025 года, среда

Посадка цветов и косточковых деревьев будет удачной. Полезно заняться поливом и декоративным озеленением. Ухаживайте за растениями дома.

31 июля 2025, четверг

Завершается июль и продолжается благоприятный период для цветочных работ. Хорошо сажать деревья, поливать грядки и собирать цветы. Рекомендуется уход за газонами и домашними растениями.

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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов "Советчица" и "Лунный календарь".

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