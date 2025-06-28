День Петра и Павла: что обязательно надо сделать, чтобы Бог дал удачу

29 июня православные христиане в Украине отмечают праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот большой праздник надо сделать определенные вещи, которые освящены Церковью и народными традициями.

РБК-Украина рассказывает, какие действия стоит совершить в праздник Петра и Павла, чтобы получить благословение и удачу.

Сходить в церковь

В этот день стоит обязательно посетить праздничную литургию - это помогает получить духовное очищение и поддержку. После службы верующие освящают воду и букет разнотравья, собранный на Иванов день.

Также многие несут в храм первые снопы нового урожая или обрядовый хлеб. Это символический шаг - благодарность за дары лета и молитва за благословение для будущего года.

Испечь мандрики (творожные пончики)

Мандрики - традиционные сладкие пончики из творога, муки, яиц и пахты или сыворотки. Их пекут именно на этот праздник, потому что считается, что апостолы неоднократно чествовали такими блюдами своих сторонников.

Мандрики пекли в каждом селе, раздавая их пастухам, рыбакам и нуждающимся. Такая традиция символизировала щедрость и единение общины.

Приготовить рыбу

Апостол Петр - покровитель рыбаков, поэтому рыбные блюда в этот день имеют особое значение. После завершения Петрова поста по традиции ставят на стол щедрый рыбный обед.

Рыба символизирует начало сбора урожая и удачный вылов. Согласно приметам, если жена приготовит рыбу для мужа - семья будет в гармонии.

Украсить дом

Накануне праздника в украинских домах традиционно убирали, вынимали мусор, белили стены и развешивали чистые полотенца и цветы. Так готовили дом к встрече лета и нового урожая.

Во времена, когда до сих пор считали, что Земля набирает силу, важно было не беспокоить ее. Именно поэтому вода в этот день считалась целебной - и после обрядовых умываний умывались три раза со святой водой из трех ключей.

Святые апостолы Петр и Павел (изображение: Pinterest)

Не делать физический труд

В день Петра и Павла строго запрещено работать в поле, саду или заниматься домашними делами - шить, вязать, стирать.

Верили, что земля в этот день отдыхает, накапливая силы. Физические усилия могли "забрать" урожай или "испортить" энергию земли. Поэтому основным занятием должно было быть участие в службе, дружеская беседа и праздничный обед.

Придерживаться контролируемых застолий

После праздничной службы принято устраивать не чрезмерное, но щедрое застолье - часто с приглашенными родственниками, крестными. Хорошая традиция: оставить на столе кусочек еды или мандрик на память об умерших - как бы приглашение им присоединиться к празднику.

Избегайте злоупотребления алкоголем - традиция позволяла максимум стакан вина. Застолье должно было объединить семью, не нарушая спокойствия и достоинства.

Придерживаться примет и запретов

Этот день богат на многочисленные приметы: