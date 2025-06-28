День Петра и Павла: что обязательно надо сделать, чтобы Бог дал удачу
29 июня православные христиане в Украине отмечают праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В этот большой праздник надо сделать определенные вещи, которые освящены Церковью и народными традициями.
РБК-Украина рассказывает, какие действия стоит совершить в праздник Петра и Павла, чтобы получить благословение и удачу.
Сходить в церковь
В этот день стоит обязательно посетить праздничную литургию - это помогает получить духовное очищение и поддержку. После службы верующие освящают воду и букет разнотравья, собранный на Иванов день.
Также многие несут в храм первые снопы нового урожая или обрядовый хлеб. Это символический шаг - благодарность за дары лета и молитва за благословение для будущего года.
Испечь мандрики (творожные пончики)
Мандрики - традиционные сладкие пончики из творога, муки, яиц и пахты или сыворотки. Их пекут именно на этот праздник, потому что считается, что апостолы неоднократно чествовали такими блюдами своих сторонников.
Мандрики пекли в каждом селе, раздавая их пастухам, рыбакам и нуждающимся. Такая традиция символизировала щедрость и единение общины.
Приготовить рыбу
Апостол Петр - покровитель рыбаков, поэтому рыбные блюда в этот день имеют особое значение. После завершения Петрова поста по традиции ставят на стол щедрый рыбный обед.
Рыба символизирует начало сбора урожая и удачный вылов. Согласно приметам, если жена приготовит рыбу для мужа - семья будет в гармонии.
Украсить дом
Накануне праздника в украинских домах традиционно убирали, вынимали мусор, белили стены и развешивали чистые полотенца и цветы. Так готовили дом к встрече лета и нового урожая.
Во времена, когда до сих пор считали, что Земля набирает силу, важно было не беспокоить ее. Именно поэтому вода в этот день считалась целебной - и после обрядовых умываний умывались три раза со святой водой из трех ключей.
Святые апостолы Петр и Павел (изображение: Pinterest)
Не делать физический труд
В день Петра и Павла строго запрещено работать в поле, саду или заниматься домашними делами - шить, вязать, стирать.
Верили, что земля в этот день отдыхает, накапливая силы. Физические усилия могли "забрать" урожай или "испортить" энергию земли. Поэтому основным занятием должно было быть участие в службе, дружеская беседа и праздничный обед.
Придерживаться контролируемых застолий
После праздничной службы принято устраивать не чрезмерное, но щедрое застолье - часто с приглашенными родственниками, крестными. Хорошая традиция: оставить на столе кусочек еды или мандрик на память об умерших - как бы приглашение им присоединиться к празднику.
Избегайте злоупотребления алкоголем - традиция позволяла максимум стакан вина. Застолье должно было объединить семью, не нарушая спокойствия и достоинства.
Придерживаться примет и запретов
Этот день богат на многочисленные приметы:
- Один дождь - урожай нормальный, два - хороший, три - богатый.
- Холодный день - год неурожайный; жарко - ждут морозное Рождество.
- Если в ночь на праздник не спать - следующий год принесет здоровье и успех.
- В то же время строго запрещено купаться - бойтесь русалок, давать или брать в долг - чтобы не привлечь недостаток в течение года.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".