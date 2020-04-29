У Дніпропетровській області зафіксували понад 15 нових випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Понад 10 нових випадків виявили у Дніпрі

У Дніпропетровській області за сьогодні було зафіксовано 16 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську обласну державну адміністрацію.

За даними облдержадміністрації, сьогодні захворювання на коронавірус лабораторно підтвердили в 11 жителів Дніпра, трьох мешканців Кривого Рогу, а також по одному випадку зафіксували у Кам'янському та Дніпровському районі.

Зазначається, що загалом в області було зафіксовано 339 випадків зараження коронавірусом. При цьому вже 17 пацієнтів одужало від захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні коронавірусом заразилися майже 2 тисячі медичних працівників. За останню добу було зафіксовано понад 130 випадків інфікування медичних працівників. Найгірша ситуація спостерігається у Чернівецькій області, де коронавірус виявили у 264 медиків.

Також РБК-Україна писало, що у Херсонській області сьогодні зафіксували другу смерть хворого на коронавірус. Основна причина смерті хворого на коронавірус чоловіка - інсульт. Понад добу пацієнт перебував у комі.

Крім того, у Вінницькій області кількість випадків інфікування коронавірусом перевищила 400. В області коронавірус виявили на 24 адміністративних територіях. Безпосередньо у Вінниці було підтверджено 184 випадки зараження коронавірусом.