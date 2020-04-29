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В Днепропетровской области зафиксировали более 15 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 21:21
В Днепропетровской области зафиксировали более 15 новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше 10 новых случаев обнаружили в Днепре

В Днепропетровской области за сегодня было зафиксировано 16 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую областную государственную администрацию.

По данным облгосадминистрации, сегодня заболевание коронавирусом лабораторно подтвердили у 11 жителей Днепра, трех жителей Кривого Рога, а также по одному случаю зафиксированы в Каменском и Днепровском районе.

Отмечается, что в целом в области было зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом. При этом уже 17 пациентов выздоровел от заболевания COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине коронавирусом заразились почти 2 тысячи медицинских работников. За последние сутки было зафиксировано более 130 случаев инфицирования медицинских работников. Наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой области, где коронавирус обнаружили у 264 медиков.

Также РБК-Украина писало, что в Херсонской области сегодня зафиксировали вторую смерть больного коронавирусом. Основная причина смерти больного коронавирусом мужчины - инсульт. Больше суток пациент находился в коме.

Кроме того, в Винницкой области количество случаев инфицирования коронавирусом превысило 400. В области коронавирус обнаружили на 24 административных территориях. Непосредственно в Виннице было подтверждено 184 случая заражения коронавирусом.

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