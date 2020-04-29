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У Вінницькій області зафіксували понад 400 випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 14:07
У Вінницькій області зафіксували понад 400 випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

В області коронавірус виявили у 28 дітей

Сьогодні, 29 квітня, у Вінницькій області зареєстровано 412 випадків коронавірусу, з них одужали 101 особа. Про це повідомляє прес-служба Обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Як повідомляється, в області коронавірус підтвердили на 24 адміністративних територіях, а саме: у місті Вінниця - 184, у Калинівському районі - 72, у Вінницькому районі - 22, у Тростянецькому районі - 16, у Гайсинському та Погребищенському районах - по 13, у Барському та Немирівському районах - по 10, у Козятинському районі - 9, у Жмеринському районі - 8, у Літинському районі - 7, у Томашпільському районі - 6, у Липовецькому, Муровано-Куриловецькому, Тульчинському, Хмільницькому, Ямпільському районах - по 5, у Крижопільському, Оратівському, Тиврівському, Чернівецькому районах - по 3, у Іллінецькому, Могилів-Подільському районах - по 2, та у місті Ладижин - 1 випадок.

Як зазначається, у Вінницькій області досліджено 7 373 зразки матеріалів.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні зареєстровано 9 866 випадків коронавірусної інфекції, з них 456 протягом останньої доби.

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