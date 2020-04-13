У Дніпропетровській області виявили 11 нових випадків зараження

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Половина інфікованих - жителі міста Павлоград

У Дніпропетровській області зафіксували 11 нових захворювань на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Серед нових випадків найбільше заражень відбулось у місті Павлоград. Там інфікувалися 6 громадян. Ще 2 випадки коронавірусу виявили у жителів Кривого Рогу. По одному випадку зафіксували у Дніпрі, а також у Павлоградському та Першотравенському районі, у тому числі захворіла 15-річна дівчина.

"Всі хворі з Павлограду та районів, включаючи дітей, були контактними з людьми із середовища ХЦ "Нове покоління" в Першотравенську", - зазначили в ОДА.

Загалом за добу у Дніпропетровській області було зроблено 228 тестів на коронавірус.

Станом на ранок, 13 квітня, в Україні було зафіксовано 3102 випадки інфікування COVID-19. З них - 60 у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області коронавірус виявили у медсестри Петропавловської районної амбулаторії. Через інцидент на самоізоляцію пішли 53 медичні працівники лікувального закладу.