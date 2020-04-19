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У Дніпропетровській області зросла кількість хворих на COVID-19

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 22:52
У Дніпропетровській області зросла кількість хворих на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна кількість випадків зросла до 118

У Дніпропетровській області сьогодні підтвердили 8 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА).

За даними облдержадміністрації, сьогодні лабораторний центр підтвердив ще 8 нових випадків захворювання на коронавірус. Інфікування виявили у 5 людей з Кам’янського та трьох жителів Підгородного. Загальна кількість заражених зросла до 118.

Загалом сьогодні лабораторний центр перевірив на коронавірус 192 зразки. Понад 180 тестів виявилися негативними. Дев’ять мешканців Дніпропетровської області вже одужали від COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькому виявили 2 випадки зараження коронавірусом на території жіночого монастиря. Коронавірус зафіксували у Свято-Преображенському-Головчинецькому жіночому монастирі УПЦ МП.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області сьогодні від коронавірусу помер медик. Летальний випадок зафіксували ввечері 19 квітня в лікарні Подільська. Померлому медпрацівнику було 60 років, він мав хронічні захворювання.

Крім того, у Житомирській області зареєстрували п'ятий летальний випадок коронавірусу. Від захворювання сьогодні померла 82-річна жителька Черняхівського району. Жінку було госпіталізовано 6 квітня.

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