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В Одеській області помер хворий на коронавірус медик

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 21:11
В Одеській області помер хворий на коронавірус медик
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померлому чоловіку було 60 років

В Одеській області сьогодні, 19 квітня, в лікарні помер хворий на коронавірус медичний працівник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого у Facebook.

За словами очільника ОДА, ввечері в лікарні Подільська помер 60-річний медпрацівник, якого було госпіталізовано 17 квітня в стані середньої тяжкості. У чоловіка були хронічні захворювання.

"Але сьогодні вранці, у зв’язку з прогресивним погіршенням стану та наростанням дихальної недостатності, пацієнта було переведено на ШВЛ. На жаль, декілька годин тому він пішов з життя", - написав Куций.

При цьому в області знову зросла кількість підтверджених випадків коронавірусу. Куций повідомив, що станом на 19:30 лабораторія підтвердила 137 випадків зараження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 19 квітня на території Одеської області підтвердили 9 нових випадків захворювання на коронавірус. Голова ОДА зазначав, що кількість підтверджених випадків COVID-19 в області перевищила 120.

Також РБК-Україна писало, що в Житомирській області сьогодні зафіксували п'яту смерть від коронавірусу. В лікарні померла 82-річна жителька Черняхівського району, яку госпіталізували 6 квітня.

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