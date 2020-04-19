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В Днепропетровской области возросло количество больных COVID-19

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 22:52
В Днепропетровской области возросло количество больных COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество случаев возросло до 118

В Днепропетровской области сегодня подтвердили 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА).

По данным облгосадминистрации, сегодня лабораторный центр подтвердил еще 8 новых случаев заболевания коронавирусом. Инфицирование обнаружили у 5 человек из Каменского и трех жителей Подгородного. Общее число зараженных возросло до 118.

В общем сегодня лабораторный центр проверил на коронавирус 192 образца. Более 180 тестов оказались отрицательными. Девять жителей Днепропетровской области уже выздоровели от COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком обнаружили 2 случая заражения коронавирусом на территории женского монастыря. Коронавирус зафиксировали в Свято-Преображенском-Головчинецькому женском монастыре УПЦ МП.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области сегодня от коронавируса умер медик. Летальный случай зафиксировали вечером 19 апреля в больнице Подольска. Умершему медработнику было 60 лет, он имел хронические заболевания.

Кроме того, в Житомирской области зарегистрировали пятый летальный случай коронавируса. От заболевания сегодня скончалась 82-летняя жительница Черняховского района. Женщину госпитализировали 6 апреля.

За рубежом от коронавируса выздоровели полсотни украинцев В Кировоградской области сегодня 11 человек выздоровели от COVID-19, среди них медики
Новости Украины КоронавирусДнепропетровская область
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