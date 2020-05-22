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Дніпропетровська і Полтавська області просять дозволити послабити карантин

Новини » Коронавірус     22.05.2020 - 17:43
Дніпропетровська і Полтавська області просять дозволити послабити карантин
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Області не потрапили в список готових до ослаблення областей за кількістю проведених тестів на COVID-19

Керівництво Дніпропетровської та Полтавської обласних державних адміністрацій звернулися до Міністерства охорони здоров'я з проханням дозволити розпочати другий етап ослаблення карантину. Обидві області не потрапили у список Моз з-за недостатньої кількості проведених тестів на коронавірус.

Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської і Полтавської ОДА.

За даними Моз, у Дніпропетровській області за останні 7 днів було проведено 7,1 тестів на 100 тисяч населення, у Полтавській області - 7,32. Для відповідності критеріям необхідно мати показник в 12 і більш проведених тестів.

Дніпропетровська і Полтавська області просять дозволити послабити карантин

За словами голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка, на кількість проведених тестів в області вплинуло невелику кількість контактних осіб, а також перевірки на лабораторії з боку комісії Центру громадського здоров'я.

"Ми вже почали переговори з Моз, щоб там переглянули показник охоплення тестувань. Щоб швидше область перейшла до наступного етапу ослаблення карантину, зокрема, відновлення роботи транспорту в звичайному режимі. Цього вимагають наші жителі. До того ж, епідемічна ситуація в регіоні стабільна", - сказав Бондаренко.

У Полтавській області також зазначили, що менше від необхідного кількість тестувань пов'язано з епідеміологічною ситуацією.

"Зменшення кількості тестів в області об'єктивне. Протягом останніх кількох днів фіксуємо нуль або один новий випадок на добу. Тестувати людей безпідставно ми не маємо права. Ця процедура здійснюється у відповідності з нормативними актами Моз, де передбачено вимоги, згідно з якими потрібно проводити тестування. Ми їх дотримуємося. Свою позицію аргументували міністерству і там погодилися, що повинні надати нам додаткові роз'яснення, яким чином повинні діяти, враховуючи нашу нинішню позитивну динаміку", - сказав голова Полтавської ОДА Олег Синегубов.

Нагадаємо, 22 травня розпочався другий етап ослаблення карантину в Україні. Зокрема, на даному етапі дозволять роботу громадського транспорту, готелів, а також проведення спортивних заходів без глядачів. Також з 25 травня повинні відкритися дитячі сади і метро.

При цьому за даними Моз до другого етапу готові лише 13 областей. Ще 11 регіонів і Київ не потрапили в список.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Полтавская областьДнепропетровская областькарантин
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