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У Дніпропетровській області стався витік азоту

Новини » Надзвичайні події    26.10.2019 - 11:02
У Дніпропетровській області стався витік азоту
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

Ввечері 25 жовтня у Дніпропетровській області через несправний клапан в автоцистерні стався витік азоту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, близько 22:00 вони отримали інформацію про витік азоту поблизу міста Павлоград. Повідомлялося, що витік стався через несправний клапан ємності, яка знаходиться на автомобілі "КамАЗ".

Зазначається, що о 22:37 рятувальники спільно з водієм автомобіля усунули несправність надлишкового клапану та усунули випаровування азоту. В результаті надзвичайної події жертв та постраждалих не було виявлено.

Нагадаємо, у серпні в Миколаївській області стався витік хімічно небезпечної речовини з цистерни місткістю 60 тонн. Попередньо було встановлено, що стався витік бензолу. Для забезпечення безпеки пошкоджену цистерну було відведено за межі населеного пункту.

Також РБК-Україна писало, що 28 липня на Запорізькому титаномагнієвому комбінаті (ЗТМК) стався витік тетрахлориду титану. Витік стався через протікання передавального бака. Співробітники комбінату ліквідували витік небезпечної хімічної речовини, перекривши вентиль бака і встановивши бандаж.

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