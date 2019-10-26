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В Днепропетровской области произошла утечка азота

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 11:02
В Днепропетровской области произошла утечка азота
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В результате инцидента никто не пострадал

Вечером 25 октября в Днепропетровской области из-за неисправного клапана в автоцистерне произошла утечка азота. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, около 22:00 они получили информацию об утечке азота вблизи города Павлоград. Сообщалось, что утечка произошла из-за неисправного клапана емкости, находящейся на автомобиле "КамАЗ".

Отмечается, что в 22:37 спасатели совместно с водителем автомобиля устранили неисправность избыточного клапана и устранили испарение азота. В результате чрезвычайного происшествия жертвы и пострадавшие не были обнаружены.

Напомним, в августе в Николаевской области произошла утечка химически опасного вещества из цистерны емкостью 60 тонн. Предварительно было установлено, что произошла утечка бензола. Для обеспечения безопасности поврежденная цистерна была отведена за пределы населенного пункта.

Также РБК-Украина писало, что 28 июля на Запорожском титаномагниевом комбинате (ЗТМК) произошла утечка тетрахлорида титана. Утечка произошла из-за протекания передаточного бака. Сотрудники комбината ликвидировали утечку опасного химического вещества, перекрыв вентиль бака и установив бандаж.

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Новости Украины Днепропетровская областьГСЧСазотУтечка
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