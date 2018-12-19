ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Дніпропетровській області поліція знайшла 15 тонн детонаторів до снарядів

Новини » Надзвичайні події    19.12.2018 - 21:01
У Дніпропетровській області поліція знайшла 15 тонн детонаторів до снарядів
Фото: знайдені детонатори (npu.gov.ua)

Ймовірно, детонатори розбирали на деталі

Поліція під час обшуку у складському приміщенні одного з підприємств Нікополя (Дніпропетровська область) виявила 15 тонн детонаторів до снарядів калібру 122 мм і 125 мм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Національної поліції

Як зазначається, обшуки проводили із залученням вибухотехніків та рятувальників. Знайдені детонатори було вилучено. 

Також правоохоронці виявили кустарне обладнання, за допомогою якого детонатори могли розбирати на деталі. Відтак люди, які здійснювали маніпуляції з детонаторами наражали на небезпеку не лише себе, а й оточуючих.

Головним слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує походження детонаторів та встановлює осіб, причетних до їхнього зберігання.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) повідомила про зростання випадків незаконного обігу зброї в різних регіонах, зокрема у столиці. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ у межах протидії незаконному обігу зброї блокували у Луганській області контрабанду військових засобів ураження до країни-агресора. 

У Рівному під час затримання порушника травмувалися троє патрульних У Бахмуті затримали бойовика, який блокував українську військову частину
Новини України полицияоружиеДнепропетровская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся