У Дніпропетровській області поліція знайшла 15 тонн детонаторів до снарядів

Фото: знайдені детонатори (npu.gov.ua)

Ймовірно, детонатори розбирали на деталі

Поліція під час обшуку у складському приміщенні одного з підприємств Нікополя (Дніпропетровська область) виявила 15 тонн детонаторів до снарядів калібру 122 мм і 125 мм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Національної поліції.

Як зазначається, обшуки проводили із залученням вибухотехніків та рятувальників. Знайдені детонатори було вилучено.

Також правоохоронці виявили кустарне обладнання, за допомогою якого детонатори могли розбирати на деталі. Відтак люди, які здійснювали маніпуляції з детонаторами наражали на небезпеку не лише себе, а й оточуючих.

Головним слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує походження детонаторів та встановлює осіб, причетних до їхнього зберігання.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) повідомила про зростання випадків незаконного обігу зброї в різних регіонах, зокрема у столиці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ у межах протидії незаконному обігу зброї блокували у Луганській області контрабанду військових засобів ураження до країни-агресора.