СБУ зафіксувала зростання обігу нелегальної зброї

Фото: ліквідація сховищ нелегальної зброї (facebook.com/SecurSerUkraine)

Арсенали зброї правоохоронці за останній тиждень виявили у Києві та області, а також Донецькій та Запорізькій областях

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про зростання випадків незаконного обігу зброї в різних регіонах, зокрема у столиці. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр СБУ.

Зокрема, протягом двох останніх днів оперативники спецслужби вилучили чотири великі арсенали військових засобів ураження у Донецькій, Запорізькій, Київській областях та у столиці. Так, у районі операції Об’єднаних сил, виявили схрон зі зброєю та боєприпасами в одному з гаражів Костянтинівки, який знаходився неподалік житлових будинків, школи, поштового відділення та газорозподільного пункту.

"Зі схрону правоохоронці вилучили 34 реактивних двигуни до пострілів РПГ-7, 22 постріли до СПГ-9, 12 реактивних протитанкових гранат РПГ-22 та 34 кумулятивні снаряди до РПГ-7. Також оперативники спецслужби виявили дві протитанкові міни УДШ, 38 ручних осколкових гранат РГД-5 та Ф-1, три протитанкові міни ТМ-62м та п’ять запалів-ініціаторів до протитанкових мін МВЧ", - зазначили в СБУ.

Серед цієї знахідки також виявили два кілограми пластиду та півтора кілограма тротилу і близько 30 тисяч набоїв різного калібру. Крім того, СБУ виявила у Мелітопольському районі Запоріжжя схованку у покинутому будинку. Оперативники вилучили 15 гранат Ф-1 і РГН та 10 тротилових шашок.

У Київській області у помешканні жителя Броварського району виявили схованку, де була 21 граната Ф-1, три гранати РГД-5, 15 гранат для підствольного гранатомета ВОГ, понад три кілограми тротилу та набої різного калібру. У столиці спецслужба викрила угруповання, до складу якого входив діючий співробітник поліції Києва.

"Зловмисники спеціалізувались на виготовлені, переобладнанні та подальшому збуті засобів ураження. Під час обшуків за місцями проживання учасників банди правоохоронці виявили майже 20 одиниць вогнепальної зброї та 2500 набоїв різного калібру", - додали в СБУ.

Фото: ліквідація сховищ нелегальної зброї (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, у вересні 2018 року військова прокуратура перекрила канал постачання деталей з України в Росію для виготовлення зброї.