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В Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядам

Новости » Происшествия    19.12.2018 - 21:01
В Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядам
Фото: найденные детонаторы (npu.gov.ua)

Вероятно, детонаторы разбирали на детали

Полиция во время обыска в складском помещении одного из предприятий Никополя (Днепропетровская область) выявила 15 тонн детонаторов к снарядам калибра 122 мм и 125 мм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, обыски проводили с привлечением взрывотехников и спасателей. Найденые детонаторы были изъяты.

Также правоохранители обнаружили кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали. Поэтому люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами подвергали опасности не только себя, но и окружающих.

Главным следственным управлением начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лиц, причастных к их хранения.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о росте случаев незаконного оборота оружия в различных регионах, в частности в столице.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ в рамках противодействия незаконному обороту оружия блокировали в Луганской области контрабанду военных средств поражения  на территорию страны-агрессора.

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Новости Украины полицияоружиеДнепропетровская область
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