В Луганській обл. СБУ блокувала контрабанду зброї із зони ООС до Росії

Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

Триває досудове розслідування

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї блокували у Луганській області контрабанду військових засобів ураження до країни-агресора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що мешканець Мар`їнки Донецької області намагався рейсовим автобусом незаконно вивезти до РФ зброю та боєприпаси.

"На міжнародному пункті пропуску "Просяне" правоохоронці виявили в особистих речах зловмисника автомат Калашникова АК-74, два магазини до нього, шістдесят патронів калібру 5,45 мм та дві гранати РГД-5. "Товар" донеччанин перевозив у сумці з подвійним дном", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин вчиненого правопорушення.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали учасників організованого угруповання, які причетних до низки розбійних нападів на комерційні структури та торгівлі зброєю.

Як повідомляло РБК-Україна, у Херсонській області правоохоронці затримали контрактника однієї з військових частин Збройних сил України, який незаконно продавав набої та вибухівку.