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У Дніпропетровській області підтвердили новий випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 21:07
У Дніпропетровській області підтвердили новий випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість хворих COVID-19 в області зросла до трьох

У Дніпропетровській області підтвердили новий випадок захворювання коронавірусом у жителя Кривого Рогу. Про це повідомили в Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що пацієнт перебуває під наглядом медиків. На даний момент перевіряють особи, з ким він міг контактувати.

"Лабораторні дослідження показали - ще один житель області захворів COVID-19. Стан пацієнта стабільний, він відчуває себе добре", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Таким чином кількість інфікованих коронавірусом в Дніропетровській області зросла до трьох.

Нагадаємо, раніше керівник Центру громадського здоров'я Ігор Кузин повідомив, що станом на вечір 25 березня в Україні підтверджено 136 випадків коронавірусу. Офіційна інформація буде підтверджена Міністерством охорони здоров'я завтра вранці.

Відзначимо, 25 березня Кабінет міністрів прийняв рішення про введення на всій території України надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусу. Режим НС буде діяти протягом 30 днів - до 24 квітня. При цьому він може бути як продовжений, так і достроково припинений. Також на цей термін уряд продовжив карантин в країні.

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