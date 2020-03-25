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В Днепропетровской области подтвердили новый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 21:07
В Днепропетровской области подтвердили новый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество заболевших COVID-19 в области выросло до трех

В Днепропетровской области подтвердили новый случай заболевания коронавирусом у жителя Кривого Рога. Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

Сообщается, что пациент находится под наблюдением медиков. На данный момент проверяют лица, с кем он мог контактировать.

"Лабораторные исследования показали - еще один житель области заболел COVID-19. Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Таким образом количество инфицированных коронавирусом в Днеропетровской области выросло до трех.

Напомним, ранее руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что по состоянию на вечер 25 марта в Украине подтверждено 136 случаев коронавируса. Официальная информация будет подтверждена Министерством здравоохранения завтра утром.

Отметим, 25 марта Кабинет министров принял решение о введении на всей территории Украины чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Режим ЧС будет действовать в течение 30 дней - до 24 апреля. При этом он может быть как продлен, так и досрочно прекращен. Также на этот срок правительство продлило карантин в стране.

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