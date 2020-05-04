У Дніпропетровській області підтвердили майже 20 нових випадків COVID-19

У Дніпропетровській області станом на вечір 4 травня лабораторно підтверджено 18 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Повідомляється, що нові випадки захворювання були виявлені в Кривому Розі, Дніпрі, Кам'янському, Підгородному, в Дніпровському районі, Покровської районі та Софіївському районі.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у Дніпропетровській області становить 478 випадку.

Нагадаємо, станом на ранок 4 травня в Україні підтверджено 12 331 випадок коронавірусу, у тому числі 418 - за останню добу. При цьому зафіксовано 303 летальних випадки, вилікувались більше ніж 1 600 пацієнтів.

Крім того, за добу коронавірусом захворіли ще понад 60 медиків і 20 дітей. З початку епідемії захворіли 2387 медика та 855 дітей. При цьому 18 медпрацівників померли від ускладнень викликаних COVID-19, а 358 медиків - одужали.

Додамо, що в Івано-Франківській області коронавірусом захворіли 12 працівників обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.