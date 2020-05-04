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В Івано-Франківській області COVID-19 заразилися 12 медиків "швидкої"

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 16:45
В Івано-Франківській області COVID-19 заразилися 12 медиків "швидкої"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Половина випадків зараження вірусом серед медиків швидкої допомоги припадає на обласний центр

В Івано-Франківській області коронавірусом захворіли 12 працівників обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

За його словами, половина випадків зараження вірусом серед медиків швидкої допомоги припадає на обласний центр.

"Якщо взяти Івано-Франківське відділення екстреної медичної допомоги, то в самому Івано-Франківську шість хворих, по всій області - 12", - заявив Федорів.

При цьому він додав, що в цілому в області коронавірус виявили у 223 медичних працівників, 82 - в Івано-Франківську і 141 - у районних лікарнях.

Нагадаємо, в цілому по Україні на 4 травня підтверджений 12 331 випадок коронавіруса, у тому числі 418 - за останню добу. При цьому зафіксовано 303 летальних випадки, вилікувались понад 1 600 пацієнтів.

Крім того, за добу коронавірусом захворіли ще більше ніж 60 медиків і 20 дітей. З початку епідемії захворіли 2387 медика та 855 дітей. При цьому 18 медпрацівників померли від ускладнень викликаних COVID-19, а 358 медиків - одужали.

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